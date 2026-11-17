Conforme avanzaban los minutos, la artista logró sacudirse los nervios y corregir el rumbo. Al evaluar su desempeño, César Escola le señaló con franqueza que su presentación no había sido del todo buena en el inicio, pero le reconoció el mérito de haber descubierto sus propios errores en plena tarima.

Por su parte, "La Diva de Colombia" aseguró que a algunos participantes a veces hay que dejarlos en la cuerda floja y en zona de riesgo para que sientan la presión real de la competencia y se fuercen a dar lo mejor de sí mismas en cada gala.



Cuál es el nombre real de Becky G y dónde nació

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La cantante y compositora estadounidense de música urbana y pop latino se llama en realidad Rebbeca Marie Gomez. Nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, Estados Unidos, y es de ascendencia mexicana, raíces que ha homenajeado a lo largo de su carrera.

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Cuáles son las canciones más famosas de Becky G

Becky G se catapultó a la fama global gracias a sus pegajosos ritmos urbanos y colaboraciones masivas. Entre sus éxitos más sonados y reproducidos en todo el mundo se encuentran temas icónicos como Shower, Mayores junto a Bad Bunny, Sin pijama con Natti Natasha y MAMIII al lado de Karol G.