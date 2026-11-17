Durante la retroalimentación, la exigente Amparo Grisales reconoció su gran talento, pero le hizo una observación constructiva al señalarle que todavía le hizo falta ese característico quiebre vocal que tanto le ha pedido en sus galas anteriores para redondear la interpretación. Por su parte, el artista invitado Elder Dayán aplaudió su entrega, destacando que el doble llegó con la actitud y el sentimiento correctos para conectar con el público.

Cuál es el nombre real de Pablo Alborán y dónde nació

El célebre cantautor y músico español se llama en realidad Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz. Nació el 31 de mayo de 1989 en Málaga, España, ciudad de la que ha llevado con orgullo sus raíces andaluzas a lo largo de su exitosa carrera internacional.

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Cuáles son las canciones más famosas de Pablo Alborán

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Pablo Alborán se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la balada romántica en español. Entre sus éxitos más recordados y premiados a nivel global se encuentran temas icónicos como Solamente tú, Quién, El beso, Perdóname y Saturno.

