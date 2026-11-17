Durante la retroalimentación, César Escola fue el primero en destacar su evolución, resaltando que el manejo del aire en un tema de tanta exigencia vocal es fundamental y que en esta ocasión lo hizo de la mejor manera posible. Amparo Grisales, siempre detallista con la afinación y la presencia escénica, concordó plenamente con su compañero, celebrando el evidente progreso de la doble en la competencia.

Por su parte, el intérprete vallenato y jurado invitado Elder Dayán sumó los aplausos al destacar la enorme actitud que la concursante proyectó en el escenario, asegurando que su energía desbordante conectó de inmediato con el público y consolidó una actuación redonda.



Cuál es el nombre real de Selena Quintanilla y dónde nació

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La legendaria cantante estadounidense de música tejana, conocida popularmente como la 'Reina del Tex-Mex', se llamaba en realidad Selena Quintanilla-Pérez. Nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, Estados Unidos, y desde muy pequeña se consagró como un ícono de la música latina antes de su trágica muerte el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi.

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Cuáles son las canciones más famosas de la verdadera Selena

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Selena dejó un legado musical imborrable que sigue sonando con fuerza a nivel mundial. Entre sus éxitos más recordados y coreados por millones de fanáticos se encuentran temas emblemáticos como Como la flor, Amor prohibido, Bidi bidi bom bom, El chico del apartamento 512 y No me queda más.