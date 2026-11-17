El ritmo urbano y la frescura se tomaron el Templo de la Imitación con la llegada al escenario de 'Yo Me Llamo Beéle'. Desde los primeros acordes de su presentación, el participante logró captar por completo la atención del público y del jurado, contagiando a todos con un derroche de talento y energía.

La complicidad en escena y la soltura del concursante hicieron que la 'Diva de Colombia' y sus compañeros celebraran el gran show que ofreció en esta gala de Caracol Televisión.



César Escola destacó el notable parecido físico y vocal del doble con el artista original, haciendo un énfasis especial en los detalles de su interpretación. El jurado celebró con entusiasmo la inclusión de frases icónicas como el “Tiki take”, asegurando que esos matices son los que marcan la diferencia y consolidan un personaje impecable.

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Cuál es el nombre real de Beéle y dónde nació

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El cantante y compositor colombiano Beéle, una de las figuras más destacadas de la música urbana y el tropipop, se llama en realidad Brandon de Jesús López Orozco. Nació el 26 de septiembre de 2002 en Barranquilla, Atlántico, y creció en la ciudad de Santa Marta, lugares donde nutrió su estilo caribeño característico.



Cuál es la canción más famosa de Beéle

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El salto a la fama internacional de Beéle ocurrió en 2019 con el lanzamiento de su exitoso sencillo Loco, tema que se convirtió en un fenómeno viral global y acumula cientos de millones de reproducciones. A lo largo de su carrera también ha cosechado éxitos con temas como Inolvidable, Si te interesa y colaboraciones de gran impacto como Vagabundo junto a Sebastián Yatra y Manuel Turizo.