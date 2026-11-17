Rigoberto Urán preocupó a sus seguidores al revelar que su esposa, Michelle Durango, sufrió un accidente que la llevó a recibir atención médica en una clínica, al parecer, mientras montaba bicicleta junto a él. El ciclista colombiano contó que vivió momentos de mucha angustia al tener que acompañar a su pareja durante este difícil episodio.

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A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el deportista compartió detalles de lo ocurrido y expresó el temor que sintió al ver a Michelle en esta situación. Según explicó, ya habían transcurrido ocho días desde el accidente y, afortunadamente, ella presentaba una evolución positiva.

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“Les cuento pues, mijitos, que yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos montando en bicicleta. Pero el que viví estos días con Michelle… ay, Dios mío, ¡casi se me sale el corazón!”, escribió el ciclista en una publicación en la que su esposa se ve herida.

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¿Qué le pasó a Michelle Durango, esposa de Rigoberto Urán?

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En su mensaje, Rigoberto no especificó cómo ocurrió el accidente, aunque sí señaló que ella tuvo fractura en el pómulo, clavícula, costillas y vértebras, por lo que tuvo que pasar algunos días en la clínica y bajo observación médica.

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El ciclista fue documentando la evolución de la salud de su esposa e, incluso, mostró algunas imágenes en las que ella se ve caminando con ayuda. Asimismo, mostró que sus hijos y su familia han estado muy atentos a la salud de Michelle y la han cuidado de cerca.

"Muchas gracias a los médicos y a todo el equipo de la clínica por cuidarla tan bien. Y a nuestra familia y amigos, gracias por estar ahí, tan pendientes de nosotros desde el primer día. Un abrazo grande a todos", agregó el popular 'Rigo' en su publicación.