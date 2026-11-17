Amparo Grisales le señaló de manera directa que estuvo sumamente desafinado durante toda su ejecución, advirtiéndole que este nivel no corresponde al artista al que imita. Además, aprovechó para hacerle una dura exigencia sobre su apariencia física, pidiéndole que se arreglara urgentemente el look para estar a la altura del personaje.

Cuál es el nombre real de José José y dónde nació

El icónico cantante mexicano conocido mundialmente como el 'Príncipe de la Canción' se llamaba en realidad José Rómulo Sosa Ortiz. Nació el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México, México, y se consagró como una de las voces más prodigiosas y vendedoras de discos en la historia de la música romántica en español antes de su fallecimiento el 28 de septiembre de 2019.

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José José dejó un legado musical inmortal con interpretaciones que marcaron generaciones enteras. Entre sus éxitos más emblemáticos, coreados por millones de fanáticos en todo el mundo, se encuentran temas legendarios como El triste, Gavilán o paloma, Almohada, Amar y querer y Lo pasado, pasado.

