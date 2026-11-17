Elder Dayán felicitó al imitador por haber aplicado cada uno de los consejos brindados por el panel, asegurando emocionado que su interpretación lo transportó de inmediato a una auténtica cantina. Asimismo, le expresó su deseo de seguir viendo al 'Rey del Despecho' avanzando con fuerza en la competencia.

Por su parte, César Escola reconoció el esfuerzo del doble, pero le dejó una tarea clara para sus próximas apariciones: le pidió de manera directa que le ponga más sabor y dinamismo a su puesta en escena para lograr un personaje completamente redondo en el escenario.



Cuál es el nombre real de Darío Gómez y dónde nació

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El legendario cantautor colombiano conocido popularmente como el 'Rey del Despecho' se llamaba en realidad Darío de Jesús Gómez Zapata. Nació el 6 de febrero de 1951 en la vereda Los Sanpedros de San Jerónimo, Antioquia, y se convirtió en el máximo exponente de la música popular colombiana antes de su fallecimiento el 26 de julio de 2022 en Medellín.

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Cuáles son las canciones más famosas del verdadero Darío Gómez

Darío Gómez dejó un legado imborrable en la cultura musical de Colombia con composiciones e interpretaciones inolvidables. Entre sus éxitos más grandes y cantados a todo pulmón en el país se encuentran himnos de la música popular como 'Nadie es eterno', 'Sobreviviré', 'Daniela' y 'Entre comillas'.