Desde el primer segundo en que pisó el escenario de Caracol Televisión, la concursante llegó con una actitud “atrevida” y arrolladora que dejó claro que venía dispuesta a reconquistar al panel de jurados.

Durante su interpretación, la doble demostró un dominio técnico impecable, manejando a la perfección todas las voces, matices y notas de alta complejidad que exige la música de la italiana. El derroche de talento y la precisión vocal no pasaron desapercibidos para Amparo Grisales, quien volvió a erizarse después de varias galas sin lograrlo, celebrando por lo alto la evolución y el crecimiento artístico de la participante.



Por su parte, el cantante vallenato e invitado especial Elder Dayán tampoco ocultó su fascinación. El jurado le aseguró que le encantaba verla cantar en vivo porque transmite una energía única, contagiando al público y a todos en el set con su pasión y entrega absoluta.

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Cuál es el nombre real de Laura Pausini y dónde nació

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La exitosa cantautora italiana, ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, se llama en realidad Laura Pausini. Nació el 16 de mayo de 1974 en Solarolo, en la provincia de Rávena, Emilia-Romaña, Italia, y saltó a la fama internacional en 1993 tras ganar el Festival de Sanremo con su inolvidable tema La solitudine.



Cuáles son las canciones más famosas de la verdadera Laura Pausini

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Laura Pausini es considerada una de las voces románticas más importantes de la música en español e italiano a nivel global. Entre sus éxitos más icónicos y recordados por millones de fanáticos se encuentran temas legendarios como Se es mi amor, Amores extraños, En cambio no, Víveme y La solitudine.

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