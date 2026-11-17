César Escola fue directo al señalar las fallas técnicas de la interpretación. El jurado le explicó que las estrofas más delicadas del tema no fueron ejecutadas con la suavidad requerida y confesó con franqueza que en ningún momento se sintió atrapado por la canción.

Por su parte, Amparo Grisales respaldó las críticas vocales con una dura apreciación. La 'Diva de Colombia' aseguró que a lo largo del show sintió como si dos personas distintas estuvieran cantando en la misma presentación, pero desafortunadamente solo una de ellas sonaba bien, dejando en evidencia las notables inconsistencias en el timbre del artista.



Cuál es el nombre real de Manuel Medrano y dónde nació

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El reconocido cantautor y músico colombiano, ganador de dos premios Latin Grammy, se llama en realidad Manuel Alejandro Medrano López. Nació el 2 de noviembre de 1987 en Cartagena de Indias, Bolívar, pero desde muy joven se radicó en Bogotá, ciudad donde desarrolló su carrera musical.

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Cuáles son sus canciones más famosas

Manuel Medrano se ha posicionado como uno de los máximos exponentes del pop romántico y el "pop fundido" en Latinoamérica. Entre sus canciones más icónicas y escuchadas se encuentran éxitos continentales como 'Bajo el agua', 'Una y otra vez', 'Afuera del planeta', 'Si pudiera' y 'La mujer que bota fuego'.