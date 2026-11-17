Mira las presentaciones de los ocho participantes que sí continúan en la competencia de 'Yo Me Llamo': Capítulo 81 Yo Me Llamo : los imitadores en riesgo de eliminación dieron lo mejor de sí
‘Yo Me Llamo Isabel Pantoja’ cantó ‘Hasta que te conocí’
‘Yo Me Llamo Beéle’ cantó ‘Borondo’
‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ cantó ‘El chico del apartamento 512’
‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ cantó ‘Tanto’
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Imitadores que continúan en la competencia
Foto: Caracol Televisión
‘Yo Me Llamo Becky G’ cantó ‘Patrona’
‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ cantó ‘Las cosas que vives’
‘Yo Me Llamo Darío Gómez’ canto ‘Sin amor también se vive’
‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ cantó ‘Mi tierra veracruzana’
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Imitadores que continúan en 'Yo Me Llamo'
Foto: Caracol Televisión
No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.