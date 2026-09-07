‘Yo Me Llamo’: varios imitadores compitieron, pero solo uno se llevó el millonario premio

La competencia en ‘Yo Me Llamo’ continúa avanzando y cada presentación representa una nueva oportunidad para demostrar la evolución de los imitadores. En una noche de emociones, elogios y llamados de atención, los imitadores de: Beéle, Selena Quintanilla, Pablo Alborán, Felipe Peláez, Darío Gómez y Andrea Echeverri lograron mantenerse fuera de la zona de riesgo.

Uno de los momentos más destacados de la jornada estuvo protagonizado por el imitador de Beéle, quien volvió a demostrar su evolución sobre el escenario y recibió palabras positivas de los tres jurados. Sin embargo, Elder Dayán le hizo una importante recomendación: “Ten cuidado con el exceso de confianza”, recordándole que todavía debe mantener la concentración para seguir creciendo en la competencia. Su presentación le valió, además, el reconocimiento como el mejor de la noche.



El imitador de Beéle fue elegido por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán como el gran ganador de la jornada y recibió un premio de 30 millones de pesos. Una recompensa que celebró su buen momento y que se suma a la motivación para continuar perfeccionando su personaje.

Por otro lado, las presentaciones de Selena Quintanilla, Pablo Alborán, Felipe Peláez, Darío Gómez y Andrea Echeverri generaron opiniones divididas entre los jurados. Mientras algunos recibieron elogios por su evolución, otros tuvieron que escuchar recomendaciones para fortalecer aspectos de sus personajes. Aun así, los seis imitadores consiguieron mantenerse a salvo y continuar en la competencia.

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