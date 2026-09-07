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‘Yo Me Llamo’: varios imitadores compitieron, pero solo uno se llevó el millonario premio - CaracolTV

El escenario vibró con música, talento y mucha emoción. Los imitadores enfrentaron nuevos retos, sorprendieron al jurado y uno de ellos logró conquistar un gran premio millonario.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo’: varios imitadores compitieron, pero solo uno se llevó el millonario premio

El escenario vibró con música, talento y mucha emoción. Los imitadores enfrentaron nuevos retos, sorprendieron al jurado y uno de ellos logró conquistar un gran premio millonario.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 7 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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