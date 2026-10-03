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Mauro Castillo llega a Broadway con musical inspirado en una legendaria agrupación cubana

El intérprete de ‘Viene y se va’ hará parte de ‘Buena Vista Social Club’ un aclamado musical, inspirado en agrupación cubana, que hará su gira por todo Estados Unidos.

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Mauro Castillo llegará a Broadway con musical inspirado en una legendaria agrupación cubana

El intérprete de ‘Viene y se va’ hará parte de ‘Buena Vista Social Club’ un aclamado musical, inspirado en agrupación cubana, que hará su gira por todo Estados Unidos.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Mauro Castillo
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Foto: Caracol Televisión