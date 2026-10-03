Mauro Castillo llegará a Broadway con musical inspirado en una legendaria agrupación cubana

El reconocido cantante y actor caleño Mauro Castillo da un salto gigantesco en su carrera internacional al confirmarse su llegada a los escenarios de Broadway. El intérprete de éxitos como ‘Viene y se va’ formará parte de ‘Buena Vista Social Club’, el aclamado musical inspirado en la legendaria agrupación cubana que se prepara para emprender una ambiciosa gira por todo Estados Unidos.

📺 Sigue a Caracol TV en Google Discover.

Publicidad

Para la industria nacional es un motivo de orgullo ver a un talento propio liderar un proyecto de semejante magnitud, representando la música y la cultura latina en el epicentro del teatro mundial.

Publicidad

Qué personaje interpretará Mauro Castillo en Broadway



El artista caleño asumirá el reto de darle vida a Ibrahim Ferrer, uno de los grandes referentes de la música cubana y figura central del proyecto. Para quedarse con este rol protagónico, Castillo tuvo que atravesar por un exigente proceso de audiciones que dio inicio en octubre del año pasado.

Tras superar cada una de las pruebas y demostrar su talento vocal y actoral, el colombiano logró quedarse con el papel principal. Sobre este importante logro, el cantante expresó con emoción para las cámaras de La Red:

“Me siento muy afortunado de poder tener ese privilegio y, a partir de ahí, seguir comunicando cosas buenas del país”.

Publicidad

De qué trata el musical ‘Buena Vista Social Club’

Se trata de una aclamada producción teatral inspirada en la historia, el legado y la sonoridad de la icónica agrupación cubana que conquistó al mundo entero. La obra no solo se presentará en el circuito teatral de Broadway, sino que emprenderá una gira completa por diferentes ciudades de Estados Unidos, llevando el sabor y la nostalgia de la música latina a miles de espectadores.

