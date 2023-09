Alejandra Sandoval recuerda a Violeta en Las Muñecas de la Mafia y las lecciones que le dejó

Alejandra Sandoval se consolidó en la pantalla chica luego de que le dio vida a Violeta, más conocida como la Violetica de mil colores, en Las Muñecas de la Mafia, una producción que tuvo una gran acogida a nivel nacional e internacional. Es por ello que 14 años después de su lanzamiento aún hay varios fanáticos que recuerdan su actuación y reviven algunos de sus mejores momentos.

Esto hizo que esta caleña nos hablara sobre lo que rememora de esta mujer y las lecciones que le dejó: "no solo la recuerdo, sino que la tengo siempre presente no solo por el cariño inmenso que le tengo a este personaje, también porque la gente todavía ama la producción de Las Muñecas de la Mafia y a la Violetica de mil colores, entonces siempre estoy recibiendo mensajes de mis seguidores".

A su vez, recalca que gracias a estos televidentes ha tenido la posibilidad de recordar grandes momentos de la época en la que personificó a esta mujer que dejó una huella en quienes la vieron en la pantalla chica, ya que varios la etiquetan en contenidos de esta producción.

Una de las cosas que más disfrutó de su personaje fue que: "tuve la oportunidad de hacerlo yo, con mi cara de 'yo no fui', siendo este un personaje de tanta fuerza, tan masculino, que se parece mucho más a la personalidad de Alejandra".

Al mismo tiempo, Alejandra Sandoval considera que pudo prestarle todas sus emociones a Violeta: "y algunas de mis vivencias del Cali de los 90's y 2000. Fue una gran experiencia, siendo demasiado divertido, gratificante y enriquecedor como profesional".

Con respecto al campo actoral, la actriz entendió que no siempre en el casting una mujer más masculina va a ser quien obtenga esos papeles de mujeres duras, puesto que hay diversas formas de representarlas: "me permitió jugar con ese equilibrio, entre lo bueno y lo malo, lo femenino y lo masculino, y es una de las grandes enseñanzas que me dejó la Violetica de mil colores".

Por otra parte, asegura que esta participación en Las Muñecas de la Mafia le dejó grandes amistades, pues tuvo la oportunidad de conocer a grandes e icónicos actores de la televisión colombiana.

Esto la lleva a recordar el momento en el que se estaba anunciando el lanzamiento de esta producción, ya que hubo muchas críticas antes de que esta saliera al aire, dado que varias personas creyeron que iba a ser una forma de enseñar cómo tener éxito por el camino fácil y el narcotráfico, no obstante, todos los actores se pusieron en la tarea de desmentir ello y pedir que vieran la historia completa.

"Creo que les enseñamos, sobre todo a las niñas, que no importa el rango social o las condiciones familiares, siempre puede haber un lazo que te lleve a un lugar donde no perteneces o donde no va a haber cosas positivas. Ustedes vieron el final, ninguna de las cinco muñecas tuvo un desenlace feliz, entonces, ese es un granito que se pone a nivel social respecto a este tema tan controversial", recalca Alejandra Sandoval.