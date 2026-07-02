En cuántos Mundiales ha estado Javier Hernández Bonnet, de Gol Caracol: revela anécdotas - CaracolTV El comentarista y periodista deportivo pasa por primera clase para contarles a las presentadoras y los humoristas que ha estado en 12 Copas del Mundo. Además, recuerda problema de salud que presentó cuando estuvo en Qatar.