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En cuántos Mundiales ha estado Javier Hernández Bonnet, de Gol Caracol: revela anécdotas - CaracolTV

El comentarista y periodista deportivo pasa por primera clase para contarles a las presentadoras y los humoristas que ha estado en 12 Copas del Mundo. Además, recuerda problema de salud que presentó cuando estuvo en Qatar.

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En cuántos Mundiales ha estado Javier Hernández Bonnet, de Gol Caracol: revela anécdotas

El comentarista y periodista deportivo pasa por primera clase para contarles a las presentadoras y los humoristas que ha estado en 12 Copas del Mundo. Además, recuerda problema de salud que presentó cuando estuvo en Qatar.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de jul, 2026
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