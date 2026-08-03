Mario Cimarro, de 'Pasión de Gavilanes', se divorcia: su ex e hija se fueron a Eslovaquia

El actor cubano Mario Cimarro enfrenta situación familiar luego de que se conociera que está en proceso de divorcio de la modelo Bronislava Gregušová. El actor contrajo matrimonio en Las Vegas, Estados Unidos, luego de haberse conocido con la eslovaca durante un viaje en Los Ángeles.

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De su relación nació la pequeña Brianna, quien convirtió en padre al famoso actor cuando tenía 52 años. Sin embargo, recientemente, Gregušová recientemente generó preocupación entre sus admiradores al confesar que había tomado la decisión de abandonar Estados Unidos, donde residía, para irse a su tierra natal.

“Queridos amigos, como muchos me preguntan cómo estamos, quería darles un comunicado oficial. El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!”, explicó en su cuenta oficial de Instagram.

Desde finales de 2025, los seguidores de la pareja empezaron a notar un distanciamiento entre ambos debido a la falta de nuevas publicaciones juntos y a que se dejaron de seguir en redes sociales; sin embargo, habrían preferido manejar la situación de manera privada.





Las reacciones por parte de los fanáticos no se han hecho esperar, pues acudieron a la publicación de la mujer para expresarle su apoyo en la nueva etapa que está a punto de iniciar. De hecho, ella reapareció en las historias para agradecer la acogida por parte de su comunidad.

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"Abrí Insta esta mañana y me encontré con tantos mensajes de apoyo. Les agradezco muchísimo. ¡Que Dios los bendiga!", escribió.

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Por el momento, no se tiene conocimiento acerca de las razones por las que decidieron poner punto final a su relación.

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Cimarro, por su parte, conserva varias fotos junto a su familia en su feed de Instagram. Es necesario mencionar que el actor viene de atravesar un complejo momento en su vida personal al enfrentar la muerte de su madre en diciembre de 2025

"Cada cual vive su duelo como puede , y cualquier tiempo o forma está bien", escribió en alguna ocasión.