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Mario Cimarro, actor de 'Pasión de Gavilanes', se divorcia de Bronislava Gregušová- CaracolTV

Los seguidores de la pareja notaron desde diciembre de 2025 que ya no se seguí en redes y que habían reducido el número de publicaciones en Instagram. Esto se sabe sobre la separación.

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Mario Cimarro, de 'Pasión de Gavilanes', se divorcia: su ex e hija se fueron a Eslovaquia

Pese a que el intérprete de Juan Reyes conserva las publicaciones con su familia en redes sociales, su expareja ha revelado detalles sobre la nueva fase de su vida que enfrenta.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Mario Cimarro, protagonista de 'Pasión de Gavilanes', se divorcia.
Mario Cimarro, protagonista de 'Pasión de Gavilanes', se divorcia.
Foto: Caracol Televisión.