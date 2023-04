Rapelo y Juli tienen un romántico encuentro en El Cubo y Gabriela Tafur cobra el arriendo en Beta

Luego de enfrentarse en el Desafío de Sentencia y Servicios, Juli y Rapelo se disponen a ir a El Cubo, el mágico lugar de La Ciudad de las Cajas que tiene múltiples comodidades para que los Súper Humanos que se ganen la posibilidad de estar allí pasen una noche inolvidable. Cabe aclarar que la concursante se ganó este premio debido a ofreció una alta suma de dinero en la subasta de Gabriela Tafur luego del Desafío de Sentencia y Hambre.

"Te presento el lugar. Cocina, tenemos fruticas y aquí arriba está mucho más lindo. La cama gigante. Mejor nos bañamos primero, yo estoy que me quito todo el barro, estoy que me baño", menciona la participante en medio de la transmisión del capítulo, de manera que Rapelo se apresura a proponerle que se bañen junto en la ducha mientras conversan un rato.

Mira también: Cifuentes intenta comprarle comida a Mai en el Desafío The Box y Juli ofrece seis millones de pesos



Las revelaciones de Juli y Rapelo en el Desafío The Box 2023

Una vez limpios y más relajados, la pareja habla un poco de las estrategias que están manejando cada uno de sus equipos y de cómo esto puede llegar a afectarlos a medida que avance la producción de Caracol Televisión.

"Yo ya estaba decidida, sí, eso no fue improvisado, yo ya sabía. Me dio un poquito de cosa que pues tenían la intención de enviarle a Mai, que pues no había comido nada, pero yo dije, ash (...) Yo brindo, primero que todo, por esta noche súper especial, como un desconectar, para que disfrutemos mucho y esta noche sea inolvidable. Salud", señala justo cuando están en el jacuzzi.

No te pierdas: Alfredo, del Desafío The Box, un apasionado del deporte que dejó en alto a la costa

Por último, Rapelo le confiesa que Alpha tiene la intención de mandarle a Beta el castigo del ciclo. Contrario a lo que muchos piensan, Juli reacciona con total normalidad y asegura que ella conoce bien su siguiente jugada: "yo sé que si llega a caer lo de la plata, ustedes nos lo mandan a nosotros".



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.Te puede interesar: Beta vivió un momento lleno de risas al medir sus conocimientos en inglés en el Desafío The Box



¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.



Publicidad