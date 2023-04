Beta vivió un momento lleno de risas al medir sus conocimientos en inglés en el Desafío The Box

Antes de la prueba de Sentencia y Hambre, Yan aprovechó su tiempo en la casa Beta para preguntarles a algunos de sus compañeros si saben hablar inglés, notándosele en él esa intriga e interés en los conocimientos de los otros participantes, ya que no todo se trata de la competencia o el acondicionamiento físico.

Maryam fue la primera cuestionada por el exGamma, quien le respondió que no. Ante esto, el desafiante le dijo con sorpresa que Sara sí y que lo sabía conversar y escribir, por lo que la exAlpha le aseguró que hoy en día esto era algo muy normal y que de hecho esto es muy necesario en cualquier ámbito, "antes nosotros estamos retrasados", afirmó.

El siguiente al que le hicieron esta pregunta en Beta fue a Escudero, quien les confesó que también tenía dominio en este idioma. Fue por ello que Yan les pidió que tuvieran una conversación juntos, para así escucharlos y deleitarse con su forma de hablar inglés.

Ya cuando Escudero y Sara estaban hablando, pues decidieron hacer referencia a la prueba y cuál box consideraban que iba a ser, Byron mostró interés por ponerles atención y quiso estar más atento a lo que estaban diciendo.

Durante la conversación, el exOmega le preguntó a Sara sobre dónde había aprendido inglés, ante lo cual ella afirmó que su colegio era bilingüe, mientras que él reveló que vivió cuatro años en Estados Unidos.

En medio de risas, Yan resaltó que no entendía nada de lo que estaban conversando y que tan solo estaba esperando el momento en el que ellos dijeran "my name is" para saber a qué hacían referencia y guiarse en los temas que trataban.

Por otra parte, Maryam y Byron recalcaron que ellos entienden varios términos en inglés, sin embargo, al momento de hablarlo se sienten muy confundidos e inseguros. Fue por ello que Escudero les cuestionó si esto se debía a que no se arriesgaban, por lo que le dijeron que consideraban que era falta de práctica.

El exAlpha les exaltó que él algunas veces veía series en inglés con subtítulos en ese mismo idioma, por lo cual Sara le mencionó que esto era muy bueno, no obstante, el participante dijo que nunca había tenido la oportunidad de pensar en esta otra lengua para así mismo arriesgarse a hablar.

Tras esto, lleno de intriga y risas, Yan les pidió a Sara y a Escudero que se animaran a cantar el himno de Beta en inglés, lo cual los hizo ponerse a pensar mientras que se estaban divirtiendo juntos.