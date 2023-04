Flaca le reclama a Kate en frente de todos los equipos por ignorar la alianza entre Gamma y Beta

Luego de anunciar que Alpha se coronó como ganador del Desafío de Sentencia y Hambre, Andrea Serna se reúne con algunos integrantes de las tres casas para hablar un poco sobre lo que ocurrió en el terreno de juego. Durante esta conversación, justamente se presenta una discusión entre Kate y Flaca, pues al parecer en Beta ignoraron una alianza que habían creado.

"¿Será que para enfrentar una competencia de estas características se necesita hacer algún tipo de alianza?", pregunta la presentadora, de manera que Flaca responde: "Sí, claro, obviamente. Es más, pues yo te lo voy a decir, nosotros dos (Gamma y Beta) hicimos alianza para evitar que Alpha ganara".

Mira también: Mackarthur solicita revisión médica en el Desafío The Box 2023 debido a una lesión en el estómago

En ese preciso momento, Kate levanta la mano para dar a conocer su opinión y asegura que hubo un cambio de estrategia en medio de la prueba: "Perdón, qué pena que interrumpa. Cuando Alpha ya llevaba varios puntos, porque inicialmente éramos Alpha y Beta enfrentando a Gamma, ya cuando Alpha se adelanta en los puntos obviamente cambiamos la estrategia y queríamos también que fuera más nivelado y pues la intención de todos es ganar, ¿cierto? Entonces ya en ese caso se habló con Gamma de que no queríamos dejar ganar a Alpha así tan fácil".

Flaca, por su parte, asegura que el acuerdo se hizo "por miradas" que intercambiaron con participantes como Ricky; sin embargo, el Súper Humano afirma que, aunque sí fue consciente de lo que estaba pasando, decidió no llegar a un acuerdo.

No te pierdas: Iván toma el liderazgo de Gamma en el Desafío The Box 2023 luego de la renuncia de Black

Publicidad

"No hicimos caras, pero en el momento yo no le dije nada al equipo. O sea, en realidad no cogí esa alianza. Tomé el acuerdo con Alpha", señala.



Las reacciones en Beta

Tan pronto regresan a la casa, los participantes del grupo azul discuten sobre lo que ocurrió en el Box Rojo. De hecho, Maryam resalta la importancia de mantener una comunicación asertiva en medio de las competencia, pues Ricky se guardó algunos mensajes y no los transmitió al resto de desafiantes.

"Si hay dos equipos que se quieren aliar, tú nos dices 'chicos, ¿qué hacemos? Alpha me está hablando, Gamma me está hablando' (...) Ellos sí pensaron que tenían alianza contigo", comenta.

Te puede interesar: Gago se despachó en contra de Black después de su salida del Desafío The Box 2023

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas



Publicidad