Mackarthur solicita revisión médica en el Desafío The Box 2023 debido a una lesión en el estómago

Mientras en Beta hablan sobre lo afortunado que fue Escudero por sentenciar a los hombres más fuertes del Desafío The Box 2023 y luego descubrir que no había prueba debido a la renuncia de Black, en Alpha Mackarthur preocupa a sus compañeros al revelar que no se encuentra muy bien de salud, pues tiene una pequeña molestia en el abdomen que lo tiene algo pensativo.

"Se me empezó a inflamar como esta parte y todavía está como inflamada, ¿sí ven? (...) Se siente como cuando a uno se le tensiona el músculo de la pierna que siente raro, así lo siento acá", menciona mientras se señala el abdomen. De un momento a otro, el Súper Humano recibe la visita de una paramédica, quien le pide que salga con ella de la casa Alpha para practicarse algunos exámenes.

Mackarthur se para de su asiento y se dispone a acompañarla. Antes de cruzar la puerta de la casa, recibe palabras de aliento de algunos de sus colegas, entre ellos Bogdan, quienes le desean éxitos en el chequeo.

El llamado de Andrea Serna en La Ciudad de las Cajas

Luego de comunicarse con Andrea Serna y enterarse que Iván será de ahora en adelante el líder de la casa Gamma, los cuatro hombres y las tres mujeres de los equipos se preparan para ir al Box Rojo y enfrentar así el Desafío de Sentencia y Hambre. En medio de la preparación, Ricky y otros integrantes de Beta hablan sobre los problemas que ha presentado Mackarthur desde hace algunos días.

"Te voy a decir una cosa, yo esa vuelta sí la veía extraña. Ojalá, dios quiera que no sea nada malo, pero sí está enfermo (...) Cuando iba al baño, él hacía sangre, por eso te decía, él hacía sangre. Yo pensé que eso ya se le había pasado, porque ya lleva tiempo", dice Ricky, al mismo tiempo que los demás desean que regrese rápidamente a las pruebas.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



