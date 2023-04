Desafío The Box 2023: Saskya aclaró si Gamma la presionó para terminar la prueba luego de lesionarse

Ningún Súper Humano quiere terminar su paso por el Desafío The Box 2023 debido a una lesión; sin embargo, es uno de los riesgo que corren al ingresar al programa. Durante el más reciente Desafío de Sentencia, Premio y Castigo Saskya llamó particularmente la atención debido a que solicitó la ayuda de una paramédico porque sintió que se le desacomodó el hombro mientras cruzaba uno de los obstáculos del Box Amarillo.

En exclusiva para Caracoltv.com, la exdesafiante reveló cómo ocurrió en realidad la lesión y de qué manera reaccionaron dos de sus compañeros cuando pidió que fueran un poco más despacio.

"Al momento de caer por uno de los arrastres sentí que el brazo se me zafó completamente y me sentí muy mareada, les dije a algunos de mis compañeros, creo que tenía al lado a Black y a Iván, y les dije 'chicos, se me zafó el brazo' y ellos eran 'dale, dale que tú puedes'. En ese momento como que me sacudí y decidí avanzar en la prueba", señaló en medio de la entrevista.

Asimismo, comentó que el reality de los colombianos ha sido una de las experiencias más maravillosas que ha tenido la oportunidad de vivir, de manera que aprovechó el espacio para enviarles un emotivo mensaje a sus compañeros en la casa naranja para agradecer por tener la posibilidad de estar todavía en La Ciudad de las Cajas, poniendo a prueba sus destrezas tanto físicas como mentales.

"Bueno, nada, que se levanten todos los días a disfrutarlos, que vivan el día a día, que piensen por qué llegaron acá, qué los motivó a estar en el Desafío. El reality puede pasar solo una vez en nuestras vidas y es bueno disfrutarlo, gozarlo y ser ellos mismos", afirmó.



¿Qué será de la vida de Saskya luego del Desafío The Box 2023?

Desde que inició la producción de Caracol Televisión, Saskya destacó gracias a su indudable belleza. En múltiples oportunidades comentó que se dedica a trabar como modelo, así que luego de salir de Tobia, Cundinamarca, seguirá más que nunca a impulsando su oficio a través de redes sociales y también se le medirá a explorar otras facetas, como es el caso puntual de la culinaria.

"Creo que seguiré en lo que me gusta que es ser modelo, ser una apasionada por la cocina. De pronto me animo y abro un canal de YouTube o monto recetas y nada, a meterle duro al trabajo también. Todo lo que salga, todas las nuevas oportunidades, estoy abierta a lo que venga (...) Yo creo particularmente que la sazón se hereda, pero sino se hereda, creo que probando de todo un poco se puede lograr cogerle el gusto a la cocina", finalizó.