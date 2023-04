En redes recuerdan vergonzoso momento de Gamma en el Desafío The Box 2022

Cada noche, el Desafío The Box 2023 sorprende a sus seguidores con diferentes detalles, entre ellos las competencias, la convivencia y las personalidades de cada uno de los participantes de la producción.

Así ha sucedido en las diferentes ediciones del reality deportivo y esta no es la excepción. Los equipos ya motivan odios y amores entre sus fanáticos y esto es claro en los comentarios que se hacen en redes sociales.

Después de la prueba de Premio y Castigo que se realizó en el Box Amarillo, en Twitter muchos estaban atentos a lo que sucedió entre los equipos y claramente, también a la lesión de Saskya , quien tuvo que ser retirada por los paramédicos.

Sin embargo, también hubo otro tema que no pasó desapercibido. Y es que en la edición anterior del Desafío The Box, se realizó la misma prueba y los televidentes no dejaron pasar un paralelo muy interesante con uno de los equipos.

Se trata de Gamma, que en los dos casos quedó en el tercer lugar. En ese momento, fueron Criollo, Juan Pablo, Carballo, Maleja, Grecia y Porto quienes hicieron parte de la prueba. Vale la pena mencionar que después de desempeñarse en el Box, ninguno de los equipos conoce el tiempo que hizo.

Es entonces cuando entra Andrea Serna y les revela a los equipos, quiénes quedaron en el primero, segundo y tercer puesto. Parece que Gamma 2022 no entendió la dinámica y al ser mencionados primero por la presentadora, se confundieron.

Incluso antes de saber el resultado de su tiempo, las tres chicas y Carballo celebraron como si hubiesen sido los ganadores. Esto, mientras que Andrea Serna se mantuvo muy profesional y les explicó que ocuparon el tercer puesto.

Inmediatamente, todos rieron y se mostraron muy apenados por lo que acababa de suceder, mientras que los otros equipos también rieron por lo bajo. El tema no pasó sin importancia y los miembros de Gamma afirmaron que “hicieron el oso frente a Colombia”.

Parece que así fue, pues los televidentes siguen recordando el momento que seguro pasará a la historia del equipo Gamma y también de los deportistas que, en ese momento, hacían parte de la competencia y de la casa.

Gracias a esto, en Twitter quienes han seguido de cerca todas las ediciones del Desafío The Box publicaron nuevamente el momento y causaron risas en muchos.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.