Black sigue bajo la mira: Iván y La Flaca analizaron el rendimiento de Gamma en el Desafío The Box

A lo largo de toda la competencia, los integrantes de Gamma han tenido varios conflictos con respecto a la actitud que ha tenido Black tanto en la convivencia como al momento de salir a competir, pues sienten que no ha logrado adaptarse a sus compañeros y que su mentalidad no es la mejor para cada uno de los boxes.

A pesar de que han ganado algunas de las pruebas, en las que este participante también ha tenido momentos clave, varios de los que han conformado el equipo naranja consideran que no han conseguido los objetivos planteados porque no han obtenido esa conexión que es fundamental y la cual se basa en la buena comunicación y el entendimiento de los unos con los otros.

La falta de interés de Black acerca de su permanencia en la competencia ha impactado a sus compañeros de casa, dado que el saber que uno de ellos no quiere seguir los desmotiva y los hace pensar que hay un problema más grande que ellos, puesto que a pesar de varios intentos no han hecho que cambie de opinión ni que se sienta respaldado.

Cabe destacar que desde la primera fase del Desafío The Box, este oriundo de Putumayo siempre afirmó que le hubiese gustado ser parte de otro de los equipos. Mientras que en la última prueba en el Box Amarillo se le notó que no le gusta hablar de los errores o problemas que pueda tener, especialmente cuando a Saskya se le salió el brazo, puesto que él tenía que ver con ello.

Frente a todos estos dilemas, Iván y La Flaca tuvieron una seria conversación, en la que determinaron que a Gamma le hace falta un verdadero líder, alguien que decida tomar las riendas del equipo y sacar adelante a todos sus compañeros. Así mismo, afirmaron que es necesario que cada uno de ellos tenga confianza en sus habilidades y se crea la razón por la cual está en la Ciudad de las Cajas.

A su vez, exaltaron que es muy complicado mantenerse bajo las condiciones en las que ellos están, pues van de error en error y eso implica no tener comida, servicios, bienestar o premios, por lo que esto los debilita físicamente y los quiebra mentalmente.

"Para mí Black no es líder. Para mí no es líder una persona que nos da la espalda cada vez que queremos decirle algo, una persona que además no aporte", comentó La Flaca.

Iván le prometió a La Flaca que tendrá un cambio drástico, pues se va a convertir en otro tipo de persona, mientras que dijo que: "siento que antes de cada prueba sobrevaloramos mucho la motivación, eso a mí me pesa, si van a hablar háganlo después de cada prueba, con los resultados".

Finalmente, resaltaron el disgusto que tienen con Black debido a que no ha parado de pedirle a sus rivales que le envíen el chaleco, sin importarle lo que pueda pasar con sus compañeros: "está pensando individual, él vino acá como a jugar individual". Como conclusión, aún demostraron que tienen esperanza de hacer cambiar la opinión del miembro de Gamma.