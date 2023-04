Él es Black, el participante del Desafío The Box 2023 que le pone picante a la competencia

En esta edición del Desafío The Box 2023 muchos de los participantes les han llamado la atención a los televidentes. Desde su primera aparición se convirtieron en tendencia en redes sociales o en el motivo de muchos para conectarse con la producción, este es el caso de Black.

Cada equipo tiene a una de estas personas y para nadie es un secreto que la persona de Gamma que se ha robado todas las miradas es este desafiante. Ya sea por su fortaleza, su cuerpo, sus comentarios o su peculiar forma de ser, noche a noche tiene a miles hablando sobre él.

El participante tiene 26 años y es originario de Puerto Asis, Putumayo. Antes de entrar al Desafío se dedicaba a ser instructor personal y así lo muestra en las publicaciones que hace en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Actualmente, en la plataforma cuenta con un poco menos de 30 mil seguidores, quienes no dudan en interactuar con todo su contenido. Allí comparte fotos y videos de su vida diaria y también resalta los momentos más importantes de su historia en el Desafío.

En realidad, Black es el apodo que le pusieron sus familiares y amigos, pero su nombre es Franklin Erney Reyes Rodríguez. Se inscribió a la competencia gracias a su mamá y ella es su mayor motivación, además, tiene el firme propósito de abrir su propio negocio y ayudar a su familia.

Black le ha puesto picante a la producción desde el primer momento, los comentarios sobre su cuerpo por parte de varias de las mujeres de la producción no se hicieron esperar, sin embargo, también fue señalado por su actitud.

Publicidad

Y es que en un principio aseguró que no se sentía bien en Gamma, no estaba cómodo con sus compañeros, con sus dinámicas y con su manera de ser. Además, el hecho de no tener comida en algunos ciclos lo llevó al extremo.

Aseguró que es un hombre solitario y reservado, por eso buscaba siempre ser independiente y no tener mucha relación con los otros miembros de su equipo, de hecho, procuraba hacer todo solo, lo que empezó a molestar al resto de Gamma.

No obstante, poco a poco encontró su lugar junto a sus compañeros e incluso fue elegido como el capitán del grupo para defender el escudo de la casa. Recientemente se ha mostrado más abierto a la convivencia y su actitud frente a los otros es distinta.

Ahora, nuevos integrantes de Gamma , como Kaboom y Gema se han dado la oportunidad de acercarse a él e incluso hacerle algunos comentarios en medio de bromas. Mientras que él ha tomado la voz líder en el equipo.

Publicidad

Antes de estar en el Desafío, Black fue reconocido tres veces como el hombre más fuerte del Putumayo y ya se dedicaba a la creación de contenido para adultos, algo que también promueve en sus redes sociales en las que sus músculos y rutinas de entrenamiento son protagonistas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

Publicidad

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.