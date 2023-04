Escudero, del Desafío The Box 2023, el participante que enamora con su voz y tatuajes

Desde el gran estreno del Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión, los colombianos se han conectado con esta gran producción y han logrado conocer un poco más de cada desafiante y algunos han destacado más que otros, bien sea por sus habilidades demostradas en los boxes o por su atractivo físico, este es justamente el caso de Escudero , integrante de Omega.

Uno de los participantes que más ha llamado la atención de los seguidores de este emocionante reality es Alejandro Escudero Lema, quien ingresó al programa representando a Medellín, Antioquia y que tras la primera prueba donde se conformaron los equipos, llegó a la casa rosada junto con JP , Felino , Primo , Paz , Kate y Saskya .

A sus 32 años, Escudero ha forjado una carrera en la industria musical que, a pesar de haber estado mayormente ligada al reguetón, pues ha sido fiel compañero de Maluma desde hace varios años, lo ha llevado a probar suerte con su verdadera pasión: el género popular. En su cuenta oficial y verificada de Instagram el artista cuenta con 137 mil seguidores y suele compartir imágenes de lo que es su vida en giras y en el estudio de grabación.

Este paisa también disfruta de publicar momentos especiales que vive con su hijo, a quien ha hecho referencia en el Desafío The Box 2023 y ha explicado que es su principal motor en la vida, por lo que estar lejos de él lo ha afectado, aunque esto es algo con lo que lidia a diario, pues su carrera no le permite compartir con su familia como desearía.

Cabe recordar que Escudero fue el segundo hombre eliminado del programa, pues con Aleja no lograron superar el Desafío a Muerte que se vivió en el Box Negro. Sin embargo, resurgió de las cenizas debido a la lesión que sufrió Felino y que lo obligó a retirarse y abandonar su sueño en Tobia, Cundinamarca.

A pesar del gran éxito profesional de Escudero y el prometedor camino que le espera en su proyecto como solista, Escudero no ha estado alejado de las polémicas y críticas en el reality de Caracol Televisión, pues el artista ha expresado sus intenciones de abandonar La Ciudad de Las Cajas al verse en dificultades como no tener comida, servicios o camas.

