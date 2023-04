Ella es Saskya, del Desafío The Box 2023: Conoce las mejores fotos de la modelo colombiana

El Desafío The Box 2023 , al igual que ediciones anteriores, ha sido el espacio perfecto para que hombres y mujeres den a conocen su resitencia física y mental en una competencia deportiva, pero también ha sido la plataforma ideal para que se creadores de contenido digital, deportistas, modelos y hasta personas del común conecten mucho más con los televidentes.

Una de las participantes que más ha llamado la atención de los seguidores de Caracol Televisión gracias a su atractivo físico es Saskya, integrante de Omega en La Ciudad de las Cajas. La Súper Humana de 28 años ingresó al reality representando a Guarandá, Sucre y su propósito siempre ha sido demostrar que las mujeres bonitas también pueden ser inteligentes.

La modelo recoge más de 27 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde constantemente publica imágenes y videos de algunos momentos clave de su vida como su faceta en el mundo del modelaje, los viajes que realiza, sus exigentes entrenamientos y por su puesto la relación que sostiene tanto con familiares como con sus mascotas.

"Estás que te revientas de lo hermosas", "súper linda como siempre", "estás estupendamente bellísima", "tú eres de otro mundo", "un ejemplo de disciplina", "estás potente", "la mejor", "orgullosa de ti", "mi amiga la más linda", "estoy muy orgullosa de ver tu disciplina no solo para esto sino para todo, eres mi ejemplo, cuando sea grande quiero ser como tú🥺", son algunos de los mensajes que dejan sus fanáticos en redes sociales.

Según ha dejado observar en su cuenta personal, su disciplina deportiva es el crossfit, por lo que ama ir al gimnasio y retar a su cuerpo a desempeñar actividades como cargar pesas, subir cuerdas y compartir experiencias con sus compañeros. Asimismo, ha demostrado ser una amante de la culinaria, pues le gusta tener un balance entre las preparaciones saludables y que al mismo tiempo sean deliciosas.

Uno de los momentos más llamativos que ha protagonizado en la producción de Caracol Televisión, fue precisamente cuando se enteró por boca de Kate que el chaleco de sentencia fue sorteado para que ella o Aleja lo portaran en el Desafío a Muerte. La noticia fue muy bien recibida por Saskya, quien se apresuró a consolar a la desafiante y a asegurarle que ambas están preparadas física y mentalmente para enfrentar cualquier prueba que les pongan en la producción.

