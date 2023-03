Paz y Primo, eliminados del Desafío The Box 2023, revelaron qué participantes les parecen atractivos

Primo y Paz, los primeros eliminados del Desafío The Box 2023 , participaron de un en vivo para Caracol Televisión en el que tuvieron la posibilidad de referirse a temas de la competencia como la convivencia, el choque de lo que ven en las pantallas con lo que verdaderamente sucede en La Ciudad de las Cajas y lo duras que resultan ser cada una de las pruebas.

Inicialmente, los exparticipantes de Omega revelaron que les hubiera gustado seguir demostrando su fortaleza física y mental en el reality, pues consideran que tienen las habilidades suficientes para emprender este reto. Aún así, comentaron que se siente agradecidos con la oportunidad, pues pudieron vivir una experiencia que habían visto durante años en televisión.

¿Quiénes les parecen atractivos del Desafío The Box?

Como ya lo han hecho los Súper Humanos en los momentos de diversión de la producción , Primo y Paz se le midieron a responder quiénes les llegaron a parecer atractivos. La primera en referirse al tema fue la odontóloga, que sin ningún tapujo reveló los nombres de cuatro desafiantes que han llamado la atención por su estado físico.

"Uno, Bogdan, alcancé a compartir con él desde por fuerita, desde lejitos (...) Otro Ricky, me parece muy simpático... JP y Mackarthur", mencionó Paz. Asimismo, señaló que nunca pasó por su mente sostener una relación de pareja dentro de la competencia, pues desde el primer momento iba concentrada en tener un buen rendimiento en el terreno de juego.

Posteriormente, Primo tomó la palabra, pero solamente reveló el nombre de dos mujeres.

"Mira que sí, todas la niñas del Desafío son muy lindas, pero no, yo me quedo con... A Paz no la meto porque no me metió. Me quedo con Saskya y con Aleja", señala, mientra sus compañera de la casa rosada responde jocosamente : "te odio".