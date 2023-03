El roce entre Juli y Rapelo en el Desafío The Box que causó tensión en el equipo Alpha

El quinto capítulo del Desafío The Box estuvo cargado de múltiples emociones, pues no solo las cuatro casas se enfrentaron en el Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Arcoíris , sino que también se presentó un enfrentamiento en la Casa Beta y en el Equipo Alpha. El hecho ocurrió justo después de que Andrea Serna diera a conocer que debían presentarse en el terreno de juego dos hombres y dos mujeres por grupo.

Mientras en las demás casas eligieron a los participantes de acuerdo a las fortalezas que han demostrado tener en lo corrido de los dos ciclos, en Alpha hubo un pequeño disgusto. Byron fue uno de los primeros en comentar que le gustaría descansar en dicha prueba, pero que estaba dispuesto a asistir en caso de requerirlo. Los demás, por su parte, aseguraron que les gustaría demostrar sus habilidades.

El problema se originó cuando Rapelo propuso que Juli y Cifuentes fueran a la siguiente prueba, que presumían fuera en el Box Azul, en vez de la que estaban a punto de enfrentar. De inmediato, la joven respondió que ella se encontraba muy segura de sus habilidades y expresó que no le gusta que subestimen su potencial físico simplemente por lo que ven a primera vista.

"Yo estoy muy segura de mis capacidades, además que yo soy la única que sé lo fuerte que soy, por algo estoy acá porque me lo he ganado, porque he entrenado mucho para estar acá y no me gusta que a veces tú me transmites que inseguridad. O sea, yo estoy segura porque yo soy la única que lo sé. Si tal vez no es tu intención, está bien, pero para que lo tengas más en cuenta porque a mí no me gusta", señaló.

