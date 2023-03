Dos Súper Humanos quedan eliminados del Desafío The Box y Andrea Serna hace un anuncio para Gamma

Luego de haber presenciado un Desafío a Muerte de ataque, Andrea Serna felicita a los cuatro participantes del Equipo Gamma que fueron sentenciados ya que todos salieron completamente ilesos de la prueba y con la frente en alto. Posteriormente, la presentadora centra su atención en Paz y Primo, los primeros eliminados de la producción de Caracol Televisión en el Box Negro.

Luego de recuperar un poco la voz, que se vio afectada por su llanto, Paz menciona que le hubiera gustado demostrar más sus habilidades en La Ciudad de las Cajas: "Yo creo que todos vinimos con las mismas ganas, realmente no me quería ir tan rápido, venimos de unas condiciones que pues de verdad no se las deseo a nadie, pero lo que más tristeza me da es dejar a mi equipo solo, a todos los llevo en mi corazón, son personas que... Pasamos las peores y siempre hubo una sonrisa".

Mira también: Andrea Serna muestra en Gamma el video donde Black rompe una regla de oro del Desafío The Box

Luego de que los cuatro equipos se despidieran de ambos Súper Humanos, Serna le pide al youtuber que hable un poco del aporte que desea dejar en su ciudad de origen, pues desde el primer capítulo mostró el corazón tan grande que tiene.

Te puede interesar: Los desafiantes especulan qué les podría pasar a Black y a Gamma luego del anuncio de Andrea Serna

"La gente de mi tierra es muy hermosa, los niños son divinos, siempre está retirado de la civilización. Los niños cuando llegan a cierta edad les toca irse a la ciudad y pues hay gente que les hace mucho bullying porque no tienen el mismo desarrollo, entonces me gustaría y voy a seguir en proceso de hacer algo en mi pueblo más avanzado para que los niños puedan tener mejor educación", señala.



El anuncio de Andrea Serna

Luego del emotivo momento, la presentadora asegura que Gamma infringió una regla antes de que se llevara a cabo el Desafío a Muerte y, aunque no entra en mayores detalles, revela que pronto se reunirá con los integrantes de la casa naranja para conocer su versión de los hechos y también para decirles cuál es la consecuencia.



Publicidad

"Resulta que Black rompió una de las reglas y ustedes seguramente saben eso a qué conlleva", finaliza.