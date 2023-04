Fotos más sexys de Daniela Taborda, la primera mujer trans del Desafío The Box 2023

A medida que avanza el Desafío The Box 2023 , los televidentes les van tomando más cariño y admiración a cada uno de los participantes que dan lo mejor de sí mismos en las pruebas para avanzar en el programa. Desde el primer día en La Ciudad de las Cajas, unas de las participantes que destacó gracias a su belleza, habilidades física e historia de vida fue Daniela Taborda, integrante de Alpha.

Daniela ingresó a la producción de Caracol Televisión representado a la región de Tuluá, Valle del Cauca. Es una modelo que ha trabajado desde hace más de 10 años en el sector público visibilizando a la comunidad LGBTIQ+, a la cuál también pertenece. En algunas oportunidades se ha referido a su historia de vida ante las cámaras del programa y ha recibido el apoyo por parte de sus compañeros.

La joven de 29 años ha asegurado que nació siendo hombre, pero que desde temprana edad se identificó como mujer, por lo que paulatinamente inició su proceso de transición. Ahora, se convierte en un ejemplo para muchas personas que como ella buscan tener más espacio en la sociedad, pues se convirtió en la primera mujer trans en llegar al reality de los colombianos.

Por otro lado, su participación en el equipo Alpha ha sido satisfactoria, ya que ha tenido un gran desempeño en cada uno de los Boxes. Cabe aclarar que la casa morada tuvo un gran debut, pues logró coronarse como el Mejor Equipo del Ciclo en la primera etapa, misma en la que quedaron eliminados Paz y Primo, integrantes de Omega.

A través de redes sociales Taborda ha demostrado ser una fanática de las cámaras, pues constantemente se le ve luciendo lencería con total seguridad de su cuerpo y compartiendo con sus más de 50 mil seguidores en Instagram algunas actividades que realiza en su cotidianidad como figura pública y representante de la comunidad trans.

Cada vez que aparece en televisión, los internautas se remiten a las plataformas digitales para enviarle mensajes de aliento y admiración: "Pura candela, mi amor. Con toda, Dani", "voy a estar pegado a la televisión, haciéndote fuerza", "vamos, deja la bandera en alto, tú puedes", "vamos con toda mi reina, soy fan del Desafío, no me perderé ningún capítulo... Personas como tú valen oro", "eres una guerrera, qué orgullo", "amo que el Desafío incluya a personas como ella", entre otros comentarios.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



