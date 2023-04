Desafío The Box 2023: Gema dice que siente burlas por parte de Alpha y que hay preferencias

Sin lugar a dudas, uno de los castigos más temidos en el Desafío The Box 2023 es el corte de cabello para dos hombres y una mujer por equipo. Luego de que Alpha le pusiera ese reto a Beta para debilitarlo y que Gema, Alfredo y Mackarthur cumplieran con su parte del trato, se presenta un pequeño enfrentamiento entre las dos casas.

El hecho ocurre justo cuando suena la alarma en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna aparece en las pantallas para anunciar el Desafío a Muerte en el Box Negro. Como novedad en este ciclo, todo el equipo azul se encuentra sentenciado, por lo que los Súper Humanos de Alpha, Gamma y Omega permanecen completamente tranquilos.

Antes de citarlos para ver esta prueba hecha para titanes, la presentadora le pregunta a Gema cómo se encuentra después de haber asumido la responsabilidad completa de someterse un cambio de look extremo en vez de dejar que sus colegas lo hicieran.

"Bien, la decisión se toma desde el corazón, vine al Desafío a darla toda y, aunque fue muy difícil aceptarlo, quiero seguir. Sé que es un juego, pero yo me lo tomo muy en serio porque es mi sueño. Y a pesar de que Alpha me ha tirado muy duro, sigo deseándole lo mejor, a pesar de sus burlas. Muchas gracias y hoy daré lo que tengo que dar y si me tengo que ir me voy satisfecha", asegura.

Ante la revelación de la desafiante, Serna le pregunta a Cifuentes por qué hay este tipo de tensión entre las dos casas,de manera que la participante desmiente que se trate de un plan para perjudicarla. Por el contrario, dice que todos los miembros del grupo morado la admiran por su personalidad y fortaleza a la hora de salir a competir a cada uno de los Boxes.

"Pues primero honro la valentía que tuvo Gema en el momento de hacer eso, de verdad es una situación muy difícil. Segundo, me sorprende que diga la parte de la burla. La verdad es que aquí de hecho nos parece que tiene una luz muy bonita; sin embargo, nosotros desde el amor le podemos responder que aquí nada lo hacemos a nivel personal, Sabemos lo que hemos luchado por estar acá", señala.

Gema no se queda atrás ante la respuesta, de manera que vuelve a tomarse la vocería para afirmar que es evidente la preferencia por una de las integrantes de su equipo. Aunque no revela ningún nombre, sí genera un ambiente hostil en Playa Baja.

"Realmente ya sabemos ellos a quién protegen (...) Ellos saben, Andrea", finaliza.