Beta se somete al castigo de cortarse el cabello, ¿la mujer acepta o se retira?

Al Desafío The Box 2023 llega uno de los momentos más angustiantes para los participantes de este reality, pues ninguno quiere someterse al duro castigo de tener que cortarse el cabello, sin embargo, esta es una realidad que los integrantes de Beta no puede evitar, a menos de que su intención sea seguir dentro de la competencia.

Esta prueba había generado un revuelto en las mujeres de la escuadra azul, pues no estaban dispuestas a quitarse aquello que consideran que les caracteriza su feminidad.

Así mismo, Gema había expresado que se sentía presionada por sus compañeras, pues consideraba que todas estaban esperando que ella fuese la que tomara la difícil decisión, algo que la hizo llorar cuando estuvo en el Club House en compañía de Gamma y otros de sus rivales.

Esta situación lleva a que decidan que la mujer de Beta que se va a cortar el cabello sea elegida al azar, noticia que finalmente las pone de acuerdo. A su vez, si la ganadora del fatídico sorteo no acepta el castigo podría ser obligada a dejar la competencia, por lo que todas lo piensan dos veces.

Las lágrimas son protagonistas luego de que se conoce quién es la desafiante que tiene que someterse al cambio de look, mientras que los hombres se ofrecen sin ningún tipo de problema, ya que son conscientes de que ellos lo tienen más corto y que en poco tiempo les volverá a crecer a la medida que tenían.

