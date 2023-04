Gema asegura que Sara se aprovecha de sus compañeros en el Desafío The Box 2023

Inconforme por portar el chaleco, por tercera vez, Gema habla con las mujeres de Omega y Beta que están en Playa Baja y expresa algunos sentimientos encontrados que tiene con respecto a Sara, su compañera de equipo.

Inicialmente, la artesana afirma que está convencida de que tuvieron todo lo necesario para ganar en el Desafío de Sentencia y Bienestar, pues ella y los dos hombres iban bastante conectados, a pesar de que les tocó arrastrarse y comer barro, no obstante, considera que Sara fue esa piedra en el camino y que no les facilitó la tarea.

A su vez, resalta que las constantes quejas de Sara no ayudaron a que hicieran un buen trabajo en equipo, algo que le parece poco coherente si su sueño es hacer parte del Desafío The Box, puesto que cree que no está valorando la oportunidad que tiene al ser parte de este reality.

En medio de esto, Gema no puede contener las lágrimas y confiesa que: "yo lo valoro, lo esperé desde chiquita porque tengo un propósito y porque quiero llegar con algo a mi casa, pues quiero llegar con la frente en alto".

Por otra parte, acepta que no puede tolerar el deseo que tiene Sara de irse de la competencia, pues hay momentos en los que está cansada, cree que no puede soportar todas la dificultades que tiene este reality o comenta que no se siente en la capacidad de seguir con los obstáculos.

En conclusión, dice que no siente que sea justo tener que portar un chaleco por culpa de alguien que no desea esforzarse al máximo. Así mismo, revela que a pesar de que siempre hay que poner una buena actitud, pues esto hace más fácil la convivencia, tampoco hay que ponerle en bandeja de plata todo.

Gema detalla que ha sido testigo de cómo Sara se aprovecha de la buena voluntad de sus compañeros para que le laven la ropa y los platos, le hagan el oficio, la vistan y hasta obtener más comida.

