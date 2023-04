En este capítulo 9 del Desafío The Box 2023, los hombres de Beta deciden tener una charla muy directa con Mackarthur, ya que le dejan en claro que les pareció incorrecto que haya abrazado a Yan, del Equipo Gamma, luego de las cosas que había dicho sobre su rival, por lo que el cucuteño les explica que esto fue solo un acto competitivo y que es normal.

En medio de una conversación del la casa naranja, Margoth les revela a Caro y Mai que le asusta tener a una persona como Black en su equipo, ya que asegura que a él no le interesa mantener su bandera arriba, pues saben que él estaría dispuesto a irse a otro equipo si le dieran la oportunidad.

Esto lleva a la participante a preocuparse por lo que pueda pensar su madre luego de haberla visto sobrevivir en Playa Baja en condiciones en las que nunca se hubiese imaginado, lo cual hace que tanto ella como sus compañeras se sientan afectadas.

Andrea Serna, en medio de una llamada a todos los equipos, les comenta a los participantes que la cita es en el Box Azul, lo que hace que el agua sea la que defina el futuro de cada una de las casas.

Este Desafío de Sentencia y Hambre se convierte en la primera prueba de este tercer ciclo de la competencia, por lo que todos los equipos están mentalizados en iniciarlo con el pie derecho, ya que esto define si van a poder alimentarse de la mejor manera y fortalecerse.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



Participantes Desafío The Box

En esta oportunidad, 32 participantes de distintas regiones del país saltarán y se sumergirán en la aventura más impactante de sus vidas en la que descubrirán ese desafiante que llevan dentro. Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.