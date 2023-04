Guajira llora por las discusiones en Beta y Cifuentes recuerda a su hijo

La tensión sigue al rojo vivo en la casa Beta, pues la discusión que hubo entre todos los participantes con respecto a la capitanía, y las diferencias entre Mackarthur y Alfredo, hicieron que Guajira se sintiera eludida con respecto a supuestos malos comportamientos a lo largo de la competencia.

Es por ello que desde que empieza su día 10 en el Desafío The Box 2023 no puede evitar llorar y sentir melancolía, dado que les expresa a sus compañeros que ella ha tenido varios actos de cariño hacia ellos, pero que al parecer no están siendo ni tomados en cuenta ni valorados.

Mira también: Andrea Serna cita a dos hombres y dos mujeres por equipo en el Box Arcoíris

En medio de lágrimas, Guajira les afirma que no se siente bien y que está triste, pero que está segura de que al momento de competir todo eso quedará de lado, aunque exalta que esto se debe a un comentario que sinceramente no le gustó.

Esto debido a que ella considera que es quien más complace a sus compañeros en cuestiones como la limpieza y la cocina, por lo que el escuchar que algunos se sienten excluidos la hizo sentir mal.

Lee también: Los cuatro equipos llegan al Box Amarillo para el Desafío de Sentencia y Hambre

Publicidad



Por otra parte, Gema confiesa que no solamente no le gustó la pelea que hubo entre Mackarthur y Alfredo, sino que desea que en Beta logren hacer un ciclo perfecto, pues está agotada de aguantar hambre y tener que ser la portadora del temido chaleco de sentencia.

En cuanto a la situación en la casa Alpha, Cifuentes le revela a Daniela que se conmueve cada vez que ve la fotografía de su hijo, pues a pesar de que él es su principal motivación durante las pruebas, tiene el temor de que la distancia haga que el pequeño se olvide de ella y eso le cause problemas en un futuro.

Conoce más: Paz y Primo, eliminados del Desafío The Box 2023, revelaron qué participantes les parecen atractivos

Ante esto, Daniela trata de calmar a Cifuentes y le asegura que el vinculo entre una madre y un hijo es muy especial y que no debe preocuparse, ya que dejó al niño en buenas manos.

Publicidad

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.Te puede interesar: Escudero y Aleja cuentan sus primeras reacciones tras salir del Desafío The Box



¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.