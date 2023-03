¿Con quién del Desafío tendrían una cita? Paz y Primo primeros eliminados se sinceraron en exclusiva

El Desafío The Box 2023 lleva algunos días al aire y los colombianos ya empiezan a reconocer a algunos de los participantes de los diferentes equipos. Paz y Primo , son dos de los desafiantes que entraron a Omega como parte de los ocho deportistas que lo conformarían.

Durante el primer ciclo recibieron el chaleco de sentencia, lo que determinó que debían jugar por su cupo dentro de la competencia en el Box Negro. Tras tener buenos y malos momentos en la pista, sus nombres corresponden a los dos primeros eliminados de esta edición.

Debido a esto hablaron en exclusiva con Caracoltv.com, Paz y Primo hablaron por su paso por el Desafío y lo primero que revelaron fue quién es la persona en la que más confían. Sin dada, los dos respondieron que su compañera Saskya es la más confiable.

“Ni pa’ qué lo pienso, es una persona que está pendiente, que en realidad lo puede escuchar a uno”, confesó Primo , mientras que Paz dijo “me pareció una persona y una mujer muy transparente, alguien que te dice las cosas desde el fondo del corazón”.

Comentaron también que a pesar del corto tiempo que convivieron, lo cierto es que pueden decir que es alguien con una personalidad como ninguna otra, “divina en todo el sentido de la palabra” desde que la conocieron les inspiró confianza.

Por otro lado, al cuestionar quiénes serían esas personas del Desafío con las que quisieran tener una cita romántica después de su paso por el programa sus respuestas fueron sencillas. Según Primo, Aleja sería su elegida.

Mientras Paz comentó que, como amigos, podría salir con todos, algo que Primo aprovechó para hacer énfasis en que él también se refería a un contexto solo de amistad.

Sobre qué harían de otra manera, ella afirmó que la dio toda en cada una de las pruebas, pero quisiera fortalecer pequeñas debilidades como el equilibrio, que fue lo que le falló en esta prueba y que finalmente la hizo salir.

Por su parte, él aseguró que no habría hecho nada distinto, porque siente que todo lo hizo muy bien, a pesar de que las cosas no se dieron “estoy feliz, las cosas tenían que pasar así”, puntualizó.

Para Paz y Primo, lo más difícil, sin duda, fue su paso por Playa Baja, aseguraron que allí no eran los mismos deportistas, no tenían la misma actitud “la verdad es un lugar que no le deseo a ningún equipo”, comentó él. Mientras que ella agregó que el hambre también fue determinante, aunque siempre intentaron mantener una actitud positiva, estas condiciones no pasaron desapercibidas.

Paz es odontóloga, por eso le preguntamos a quién le haría una ortodoncia y la respuesta fue clara, a Primo, y es que incluso reveló que poco antes de la prueba encontraron una rama de caña y por estar molestando con ella, se le cayeron los brackets al participante.

Finalmente, Primo dio tips para ser el mejor creador de contenido “actitud, ganas disciplina” nunca pensar que algo da pereza, esforzarse al máximo para poder llegar lejos, fueron algunos de sus consejos.

Lo cierto es que para los dos el Desafío fue una experiencia que no se les va a olvidar jamás e invitaron a los televidentes a no perderse ni un solo capítulo de la competencia, pues cada vez se va a poner mejor.