¿Qué te hace un desafiante? La producción del Desafío The Box 2023 lo tiene muy claro

Ya está al aire la tercera edición del Desafío The Box, Tobia ha sido la casa de los desafiantes durante los últimos años, sin embargo, no solo de ellos, pues detrás del programa hay muchas personas.

La producción tiene a cientos de profesionales que están pendientes de cada detalle y por los cuales es posible que El Desafío se convirtiera en el reality de los colombianos y, por ende, uno de los estrenos más esperados cada año.

Ahora, algunos de los miembros de la producción hablaron en exclusiva con Caracoltv.com y se dejaron llevar por la esencia del programa. Y es que, finalmente, todos los colombianos somos unos desafiantes de corazón.

Por eso, la pregunta fue, qué hace que cada uno de ellos sea un desafiante en su vida y las respuestas fueron bastante variadas, además de ser conmovedoras, inspiradoras y reales.

Alrededor de 23 personas se sinceraron sobre el tema y contaron qué es eso que los hace tan especiales. “Pensar que los sueños se trabajan, vivir el día a día sorteando los obstáculos, soy de esos que, si se cae siete veces, se levanta ocho”, son algunos de los comentarios.

Todos son responsables, no dudan ni un momento en ayudar a quienes lo necesitan, día a día trabajan por sus sueños y se esfuerzan por ser mejores en su trabajo todo el tiempo, hombres y mujeres, padres y madres que de una u otra forma luchan a diario para ser la mejor versión de sí mismos.

De la misma forma, afrontan todo lo que se les presenta día a día, son solidarios y respetan mucho a los demás, le ponen el corazón, la mente y el alma a todas sus metas. Trabajan con pasión y mucha entrega, usando sus conocimientos para ponerlos al servicio de los demás.

“Soy una desafiante porque todo lo hago con pasión y entrega, por más difícil que sea la situación nunca nada me ha quedado imposible, no me rindo a pesar de cada prueba en el camino”, son otras de las frases de la producción.

Cada uno de ellos da lo mejor de sí mismos para seguir luchando a pesar de las adversidades, aprenden de sí mismos y de los otros, “cumplir cada día con una meta distinta y terminar con la satisfacción de haberlo hecho me hace un desafiante”, finalizan.

Ellos son quienes están detrás de todo y por quienes cada noche los televidentes pueden disfrutar del espectáculo que brindan los desafiantes enfrentándose a las pruebas en los Box.