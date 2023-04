Margoth confiesa que Black le da miedo, pero Gamma tiene un buen gesto con él

En medio de una conversación, Margoth les revela a Caro y Mai que le asusta tener a una persona como Black en su equipo, ya que asegura que a él no le interesa mantener su bandera arriba, pues saben que él estaría dispuesto a irse a otro equipo si le dieran la oportunidad.

Esto lleva a la participante a preocuparse por lo que pueda pensar su madre luego de haberla visto sobrevivir en Playa Baja en condiciones en las que nunca se hubiese imaginado, lo cual hace que tanto ella como sus compañeras se sientan afectadas recordando esos momentos, en lo que a pesar de las dificultades pudieron demostrar sus fortalezas.

Ante esto, Margoth dice que todo ese sufrimiento fue por culpa de Black, a quien considera como alguien desconsiderado, dado que siente que no le importó que las mujeres de su equipo se sometieran a tener que ir al baño en un hueco o comer del piso, lo cual hace que no pueda verlo de una manera amable.

Todo esto hace que las tres mujeres demuestren sus sentimientos al llorar y pensar en lo complicado que ha sido para sus madres el verlas en esta parte de la competencia, pues es evidente que nadie quisiera ver a un ser querido someterse a necesidades de este tipo, es por ello que les agradecen por todo lo que les han dado.

No obstante, en este capítulo se lleva a cabo la subasta, por lo que los integrantes de Gamma se ponen de acuerdo en hacer una vaca para que Black pueda comer un poco, dado que por este ciclo no tendrán comida.

A pesar de que el participante no quiere poner en apuros a sus compañeros, ellos le insisten al decirle que es algo que se ha ganado por su rendimiento en cada uno de los boxes.

