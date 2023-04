Ricky y Alfredo dicen que Mackarthur es un "hipócrita" y Yan le declara la guerra a Alpha

Todos los equipos regresan a casa después de haber visto el Desafío a Muerte y disfrutan de la comida que no pudieron tener el todo el ciclo y mientras tanto hablan del desempeño de los hombres y las mujeres en el Box Negro , pues algunos creían que otros participantes iban a ser eliminados. Mackarthur habla con sus colegas y felicita a Sara por darlo todo en la pista, adicionalmente cuenta que habló con Yan y le dijo que la decisión de sentenciarlo fue estratégica y no por algo personal.

Este comentario hace que Ricky, Alfredo y Kaboom comenten sobre la actitud hipócrita de Mackarthur, pues él fue quien más apoyo la idea de que Yan fuera a muerte. Por otra parte, en Alpha disfrutan de un asado y Rapelo cuenta su historia de cuando quiso ser jugador profesional de fútbol.

¿Qué opinas de lo que hizo Mackarthur y su actitud con Yan?

