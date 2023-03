Gema, participante del Desafío The Box 2023: conoce más sobre sus pasiones deportivas

En las noches de Caracol Televisión, El Desafío The Box 2023 tiene a los televidentes y seguidores de este reality atentos a cada una de las pruebas en La Ciudad de las Cajas, como también, el interés sobre cada uno de los participantes quienes desde el primer capítulo han dado de qué hablar.

Gema es una de ellas, pues desde el momento en que se conformaron respectivamente los cuatro equipos, su particular celebración al llegar al final de la prueba con la que ingresó a Beta , causó sorpresa y curiosidad no solo entre sus compañeros del grupo, sino con los usuarios de las redes sociales.

Yanci Alejandra Ulloa Agudelo es el nombre de pila de la concursante de 30 años, quien ha llamado la atención por su gusto hacia el estilo de vida espiritual, la práctica de yoga y meditación. Adicional, la deportista, quien se apodó como Gema debido a su amor por las piedras que considera como su amuleto sagrado, ingresó al Desafío The Box gracias a sus habilidades en el crossfit y el ciclo montañismo.

En sus redes sociales, la participante de Boyacá comparte constantemente momentos en los que se puede observar su disciplina y constancia a la hora de entrenar; así se puede ver reflejado en las publicaciones que comparte tanto en su perfil oficial de Instagram como en TikTok.

La participante de esta edición número 19 del Desafío The Box ha sumado hasta la fecha más de 4 mil seguidores en su cuenta de TikTok, espacio digital en el cual agrupa varios vídeos en los que entrena e invita a todos sus fans a motivarse con un estilo de vida activo y sano.

Otra de las mayores pasiones para Gema como se puede ver reflejado en su Instagram, tiene que ver con la práctica del ciclo montañismo, deporte con el cual ha obtenido varios premios. Junto a los post, con algunas de las fotografías que comparte sobre este entrenamiento, la deportista ha afirmado: "En la vida tienes que hacer lo que te gusta solo o acompañado, la vida se siente mejor cuando te permites ser en todas tus facetas y no está mal elegir tu paz y tu camino como mejor te parezca".

Gema en el Desafío The Box 2023

Entre algunos de los momentos en que Gema ha expresado sus más profundos sentimientos fue cuando realizó un ritual después de sentir y manifestar que su novio se estaba alejando de ella, pues así lo sintió la desafiante en su momento.

Y, aunque en otras oportunidades sus compañeros de equipo le han hecho saber que no están interesados en conocer lo que ella puede llegar a sentir para que no los afecte a la hora de competir en las diferentes pruebas; en esta ocasión, la también artesana recibió el apoyo y comprensión por parte de las mujeres del equipo Beta.