Beta gira la ruleta y decide cuál equipo tendrá que cumplir con un tortuoso castigo en el Desafio

Andrea Serna felicita al equipo Beta por su desempeño en la prueba en el Box Rojo, pues el ritual que hizo Gema les funcionó de maravilla, pero no piensa compartirlo para así poder seguir cosechando victorias, además, le dice a Gamma que son el mejor equipo del ciclo y que pueden celebrar esta gran noticia.

La presentadora de Desafío The Box les pide que escojan a un participante para hacer girar la ruleta que, como ya lo había indicado antes del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, definirá de manera aleatoria cuántos millones de pesos se llevarán y también determinará el reto que tendrá que asumir un equipo.

Guajira pasa al centro del lugar, pero lamentablemente les aparece una calavera que indica que no se llevan dinero, sin embargo, después de esto llega el temido momento de ver cuál será el castigo de este ciclo, ya que el pasado se vivió el de sumergirse en agua helada durante toda la noche.

¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

