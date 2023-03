Desafío The Box: Acusan a May de favoritismo mientras Black entrega los chalecos de sentencia Dos integrantes de Gamma aseguran que May tiene una amiga en Alpha, por lo que evita que el chaleco de sentencia sea enviado a ese equipo. Black, por su parte, es seleccionado como emisario y, para su sorpresa, es muy bien recibido en Beta y en la casa morada.