Daniel Murillo y Paz Ruiz hablaron sobre su eliminación del Desafío The Box 2023

Daniel Murillo conocido por su apodo como Primo y Paz Ruiz fueron los primeros participantes en salir del Desafío The Box , luego de que no lograron completar la prueba del Desafío a muerte para poder mantener su cupo.

Del equipo Omega, Primo fue el primer eliminado, dado que le costó mucho adaptarse a la forma de vida dentro del reality, sin embargo, fue una experiencia muy enriquecedora, así lo hizo saber el también creador de contenido en Día a Día .

"Se vivió cosas muy pesadas, que, aunque yo he pasado por muchas cosas, el desafío y playa baja fue algo que nunca había vivido como tal… Yo no pensaba que sería tan exigente": comentó Murillo.

La primera prueba para escoger qué participante conformaría a cada grupo consistió en una carrera de dos kilómetros, competencia que le llevó una mala pasada a Daniel: "Yo creo que fue exceso de confianza, yo sabía que conocía mis capacidades y en velocidad soy bueno, puedo llegar de primero".

"Cada que subía una loma, las piernas no me funcionaban y el pecho me empezó a arder, hasta que me quedé sin fuerzas y sin energías, lo que hizo que no lograra dar mi 100%": concluyó el actor.

El tema de estar en playa baja y no tener algún tipo de comida para alimentarse fue algo que afectó mucho el estado de ánimo de Primo:"Emocionalmente me dio muy duro porque estaba muy débil, aburrido y triste, también sentía que iba a salir".

Murillo ha sido una persona muy resiliente, dado que su familia no tenía muchos recursos y por eso tuvieron que mudarse a la ciudad de Cali con su mamá y su hermana. En cuanto a la familia, su tía también ha sido una persona muy importante para él.

"Mi mamá me mandaba para donde mi tía Cruz y ella cuidaba de mí, aún lo sigue haciendo, soy el favorito de ella… Después yo intenté entrar al fútbol para poder sacarlos adelante pero tampoco se dio": confesó el exparticipante.

Para la exparticipante, Paz Ruiz, la primera prueba fue algo bastante dura para ella, ya que consideraba que su fuerte era trotar y se dio cuenta que no: "Al principio que íbamos bajando yo la vi muy corta y pensé que la superaría rápido, pero cuando fui subiendo no podía más”.

La alimentación también fue bastante difícil para ella, pues pensaba que era algo inhumano para todos los participantes cuando estaban en playa baja: "Yo intente mantener una actitud positiva, yo no pensaba en el hambre, obviamente da duro pero no me distraía pensando en eso".

"Yo hablaba por el micrófono y decía esto es una injusticia, no tienen alma, para ver si me llevaban comida, pero nada, al final Aleja encontró una caña y logramos sacarle un poquito de jugo": dijo la Súper Humana.

