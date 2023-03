Drake causó furor en redes sociales por su foto donde estaría usando Transmilenio

El viernes 24 de marzo, Drake se presentará en horas de la noche en el Festival Estéreo Picnic en el escenario de Johnnie Walker, concierto que empezará a las 11 p.m. y tendría una duración hasta la media noche. La española Rosalía también se presentará en este mismo lugar.

Después de su llegada a Colombia, el artista publicó una fotografía en las historias en su cuenta personal de Instagram donde se pudo observar que presuntamente estuvo utilizando el transporte público de Transmilenio.

Los seguidores del artista no dudaron en emocionarse a ver la publicación del rapero y rápidamente pusieron su nombre en tendencia en las diferentes redes sociales." ¿Qué tengo en común con Drake?: montamos en SITP", "Y Tame Impala comiendo Oblea", "momentos humildes de champagne papi": fueron algunas de las reacciones.

Drake subió esta historia a su cuenta de Instagram hace aproximadamente una hora.



La cuenta oficial de Twitter de Transmilenio aprovechó esta en esta oportunidad el post del intérprete de 'Major distribution' en el sistema de transporte para publicar un famoso meme del artista e hicieron alusión sobre los colados.

Con los más de 133 millones de seguidores en su Instagram, el cantante habría aprovechado para anunciar su llegada a Colombia con una serie de fotos donde utilizó la ciudad de Bogotá como lugar de locación. Asimismo, se conoció que el rapero llegó al país con una comitiva de más de 100 personas, pues así lo solicitó.

Drake ha sido uno de los artistas principales de los festivales de Latinoamérica como el Lollapalooza de Brasil, Argentina y Chile, pero algunas de sus presentaciones han sido criticadas por varios de sus seguidores.

En Argentina quedaron decepcionados con el hecho de que el show haya durado menos de lo estipulado, aunque cantó el coro de Muchachos de La Mosca, himno de los hinchas de la Selección albiceleste, el artista solo duró en el escenario 50 minutos y no todo el set que se suponía tenía previsto para Latinoamérica fue el ofrecido.

En Chile pasó algo similar, solo que aquí el cantante de 'Work' y 'One Dance' cantó la mayoría de sus canciones hasta el coro, no terminaba los temas y solo estuvo en tarima 45 minutos. Según los medios, la decisión del rapero de actuar así es porque se dio cuenta que los asistentes no se sabían sus canciones.