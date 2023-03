Twenty One Pilots cantó un tema de Blink-182 en Lollapalooza Chile 2023

El grupo estadounidense de música alternativa Twenty One Pilots cerró en la noche del domingo 19 de marzo el festival Lollapalooza 2023 de Chile , que empezó el viernes 17 y duró todo el fin de semana, con numerosos artistas de talla internacional y decenas de miles de asistentes cada día.

Twenty One Pilots fue uno de los principales grupos de la presente edición del Lollapalooza en Santiago de Chile, pero lo fue de rebote, ya que substituyó a los estadounidenses Blink-182 , que se descolgaron del cartel días antes del festival por una lesión que sufrió su baterista.

"No tendríamos que haber actuado en este festival, pero gracias por hacernos un hueco a última hora. Esperamos que este 'show' os aporte todo lo que necesitabais", se dirigió al público chileno el cantante de Twenty One Pilots, Tyler Joseph, para después regalar una versión del tema 'First Date' de Blink-182 , como compensación a su baja.

El festival guardó todo su arsenal visual para hacer de la actuación de Twenty One Pilots un espectáculo lumínico, además de musical, aprovechando que era uno de los únicos conciertos que se desarrollaba de noche: fuego, humo, animaciones y pirotécnica, no faltó nada en el escenario.

Tyler Joseph, con apelaciones constantes a los asistentes, retó al público con la rivalidad que históricamente tienen chilenos con sus vecinos argentinos: "Ayer tuvimos una actuación muy buena en Argentina, y para mejorar eso necesitaré de vuestra ayuda", expresó el cantante, reclamando la participación de los presentes.

Antes de empezar, agradecieron el recibimiento mencionando que no se suponía que ellos formaran parte de este festival, pero así son las cosas#blink182 pic.twitter.com/fXMPQD7E6d — blink-182 Chile (@blink182chile) March 20, 2023

El Lollapalooza de Santiago de Chile se desarrolló a la par del Lollapalooza de Buenos Aires, compartiendo en ambos carteles algunos de los artistas de primera línea, como los mismos Twenty One Pilots, Rosalía o Billie Eilish , entre otros.

En el penúltimo lugar del Lollapalooza en el domingo, justo antes de Twenty One Pilots, fue el turno de Tame Impala, que hizo una actuación de más de hora y media a pesar de que Kevin Parker, sufrió una lesion en su cadera atrás de la cita en Santiago de Chile.

Ayudado de unas muletas y sentado en una silla en la mayoría de la actuación, la lesión del cantante no impidió que los australianos sacaran todo el talento de su rock alternativo, con largas canciones de hasta ocho minutos, exponiendo la calidad de su bagaje musical.

"Tienen que volverse locos por mí", le pidió Parker al público chileno, aunque tuvo fuerzas dos veces, una en la mitad de la actuación y otra al final, para levantarse, acercarse al límite del escenario y levantar sus muletas para saludar a los asistentes y agradecerles su entrega.

De los escenarios de Lollapalooza Chile 2023, han pasado artistas de renombre internacional como la española Rosalía o los estadounidenses Billie Eilish, Lil Nas X o Drake, entre otros, llenando cada día el recinto del festival con decenas de miles de personas. -EFE