Selena Gómez y Zayn Malik fueron vistos cenando juntos en lo que habría sido una romántica cita

Selena Gómez ha acaparado los titulares en las redes sociales por su amistad con Hailey Bieber , lo que ha sido una gran sorpresa para sus seguidores. Ahora también se habla de que podría haber comenzado una nueva relación con el cantante Zayn Malik .

Los rumores empezaron debido a la información que dio una mesera quien supuestamente los atendió en un restaurante de New York, Estados Unidos. Los mensajes fueron publicados en la cuenta de TikTok de una joven donde se decía que llegaron de la mano y luego se besaron varias veces.

En el mensaje de texto que se puede ver en el video, afirmaba que ella los atendió: "Cuéntame cómo Selena Gómez y Zayn entraron al lugar tomados de la mano y besándose".

Después de estos rumores, el medio internacional People consultó a los representantes de ambos cantantes, pero según dicen no respondieron nada respecto a estas especulaciones. Sin embargo, la expareja de Zayn, Gigi Hadid sí se refirió respecto al nuevo romance de él.

Reveló una fuente cercana a la modelo Hadid, que ella no tiene ningún tipo de inconveniente con la supuesta relación: "Gigi no tiene ningún problema con las citas de Malik, mientras él sea feliz y estable y siga siendo un buen padre de su hija Khai, ella estará bien con quien quiera que él salga", expresó la persona al portal Us Weekly.

Zayn y Gigi Hadid consolidaron una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento, donde tuvieron juntos una hija llamada Khai. Aunque duraron varios años yendo y viniendo, se separaron en octubre de 2021.

A la intérprete de 'Rare' se le había visto anteriormente con Andrew Targgart integrante de la banda The Chainsmokers, muchos estuvieron pendientes de todo lo relacionado con ellos dos, dado que empezaron a ser vistos en varios lugares públicos.

A los artistas se les vio juntos pasando el rato y caminando de la mano por Nueva York, demostraron así que no tenían ninguna incomodidad de que los vieran en público, aunque oficialmente nunca se llegó a confirmar que pasó entre ambos.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado o negado los rumores sobre su supuesta relación romántica. Selena Gómez se ha mostrado muy enfocada en su carrera tanto musical como actoral en estos momentos, mostrándose también muy agradecida por todo el amor que le brindan sus seguidores.