Zayn Malik planea mudarse a California permanentemente

El excomponente de One Direction Zayn Malik -que abandonó el famoso grupo hace seis meses para poder "llevar una vida normal"- vive actualmente a caballo entre Estados Unidos e Inglaterra mientras trabaja en material para su primer disco en solitario, pero no tiene previsto mudarse de nuevo a Londres en un futuro y, de hecho, recientemente se le pudo oír cantando en una fiesta "que le jo*an a Londres".

"Definitivamente parece más feliz allí y por su manera de actuar no parece que quiera regresar a Reino Unido en breve. Le encanta el estilo de vida más perezoso de California. Lo que dijo en la fiesta resume su actitud perfectamente. Está harto de Inglaterra", explica una fuente al periódico The Sun.

Zayn, que ya estaría buscando casa en Estados Unidos, ha sido también muy claro con sus fans británicos, diciéndoles que no tiene prisa por regresar "a casa".

"No quiero que me esperéis, no voy a volver a casa", tuiteó el cantante, compungiendo el corazón de alguna, pero no el de su exprometida, Perrie Edwards, cantante de Little Mix, a quien se pudo ver recientemente muy cariñosa con el bailarín Rycardo Gomez tras el Festival Apple Music de Londres.

Por: Bang Showbiz