Rapelo se acuesta desnudo en la cama de Juli y Alpha lo expone ante las cámaras del Desafío The Box

Además de ser el lugar perfecto para poner al límite sus destrezas físicas y mentales, el Desafío The Box 2023 también es un espacio para crear amistades y hasta historias de amor. Luego del Desafío a Muerte, en el que resultaron eliminados Guajira y Alfredo , integrantes de Beta, Rapelo protagoniza un divertido momento junto a sus compañeros de Alpha.

En el capítulo 13 de la producción de Caracol Televisión, se lleva a cabo el castigo en contra de tres integrantes de la casa azul , al mismo tiempo que todos los Súper Humanos de dicho grupo se enfretan para ganarse un cupo al siguiente ciclo. Justo después de despedirse de los nuevos eliminados y de debatir sobre lo que les depara la competencia, los participantes se van directo a las habitaciones.

En esta oportunidad, Rapelo se acuesta en la misma cama que Juli; sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención es que les muestra a sus colegas una pantaloneta que saca entre las cobijas; sin embargo, asegura que está molestando. Aunque todos piensan que se trata de una broma, pronto se percatan de que no es así.

"No, mentiras, no. Ya me la voy a poner. Yo tengo la pantaloneta puesta, hombre", dice en medio de la transmisión.

Uno de los hombre de Alpha se apresura a quitarle la sábana de encima sin previo aviso, dejándolo completamente vulnerable ante las miradas de todos los presentes. El joven intenta taparse, pero sus compañeros no pueden evitar las risas ante la vergonzosa situación por la que está atravesando.

"Ay, no, yo pensé que tenía la pantaloneta", señala Cifuentes de manera jocosa mientras permanece al otro lado de la recámara.



La convivencia en otros equipos

Mientras tanto, en Omega hablan sobre la evidente atracción que siente Bogdan por Sara, a quien mucho consideran débil, pero que en realidad demostró tener grandes habilidades físicas mientras hacía la prueba en el Box Negro. En Beta, por su parte, la joven asegura que tuvo la posibilidad de tener un mejor desempeño, pero deseaba que Guajira se quedara en La Ciudad de las Cajas.

"Podía ir más rápido, pero no lo estaba haciendo más rápido porque de cierta manera quería que se quedara Guajira, por eso también llegué cabizbaja, no sé", dice Sara, a lo que Gema le responde: "yo sé por qué. Porque no sintió como un gran apoyo del grupo. Pero, mira, o sea, eso lo sentí yo en mi primera prueba (...) Pero esto me hace más fuerte porque la familia es la primera que te apoya".

