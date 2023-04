Iván Gutiérrez, el participante del Desafío The Box 2023 que deslumbra con su sonrisa y abdominales

El Desafío The Box 2023 ha sido el espacio perfecto para que los Súper Humanos pongan a prueba sus destrezas físicas y su fortaleza mental, pero también para que den a conocerse en el mundo del entretenimiento frente a millones de televidentes. Sin lugar a dudas, uno de los participantes de Gamma que más ha destacado gracias a su apariencia, personalidad y manera de enfrentar las situaciones difíciles es Jorge Iván Gutiérrez Figueroa.

El participante de 28 años ingresó a La Ciudad de las Cajas representando a la región de Campoalegre, Huila. Desde el inicio de la producción de Caracol Televisión señaló que se dedica a la actuación; sin embargo, incursionó en este oficio gracias a un certamen de belleza masculino en el que tuvo la oportunidad de exponer su talento y ganarse así una beca para aprender a interpretar diferentes personajes.

Aunque ha demostrado ser una persona tranquila y resiliente, también ha asegurado que es "irritable", por lo que su fuerte carácter puede llegar a generar controversia en el ámbito de la convivencia o en el desempeño que tenga su equipo en el terreno de juego. Es un apasionado por todo lo relacionado a la vida espiritual, pues ama los rituales y es un fiel creyente de las energías y de los cuarzos.

A través de redes sociales, más específicamente en Instagram donde recoge más de 21 mil seguidores, ha compartido su pasión por la adrenalina y los deportes extremos, pues no solo aparece haciendo ejercicio en gimnasio, sino que también se le ve haciendo caminatas ecológicas y disfrutando el contacto con la naturaleza, montando bicicleta, nadando y hasta practicando surfing.

En Tik Tok, por su parte, aprovecha que tiene casi 10 mil seguidores para impresionar con su elegancia y sentido de la estética, pues constantemente sube videos donde presume lo bien que le quedan diferentes atuendos y lo feliz que se siente tener un estilo de vida que prioriza también su salud mental, pues le gusta mantenerse en paz consigo mismo.

Diferentes aficionados se han tomado las plataformas digitales para apoyarlo incondicionalmente en cada una de las pruebas que se llevan a cabo en el reality y también para exaltar su rendimiento.

"Hombres fuertes y tú. Vamos por más", "métele ganas, a salir dándole triunfos a Gamma y poder ser tú el ganador", "adoro como juegas tú y Margoth, en nombre de Dios todo estará bien", "me encantas", "eres para mí el mejor y sé que Dios te premiará", "aún no hay cabida para alianzas. Son fuertes y buenos", "con calma, pero seguros", "excelente equipo, Dios permita que sigan todos junto", "no puedo dejar de verte cada vez que empieza el programa", son algunos de los mensajes que dejan los internautas en medio de sus publicaciones.