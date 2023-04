Felino y Margoth, del Desafío The Box 2023, se despiden de la competencia

Luego de una noche que representó una larga espera para todos los participantes, Andrea Serna llama a los participantes para darles novedades sobre Felino y Margoth, tras sus lesiones en el Box Rojo.

Aunque no era lo esperado, la presentadora les comenta que aunque lo del miembro del equipo Omega no pasó a mayores, lo mejor para la salud de este desafiante es dejar la competencia para recuperarse de forma correcta y no tener implicaciones en el futuro.

Tras esto, Felino envía un mensaje tanto a sus compañeros como a todos sus rivales, en el que les agradece por el tiempo que pudo compartir con ellos, en el cual no solamente se sintió bien, sino que además aprendió bastante de todos.

Al finalizar el video del participante de Omega, Andrea Serna lamenta comentarles a todos que Margoth también debe dar un paso al costado luego de su golpe en el Box Rojo.

Este mensaje deja sin palabras a los miembros de Gamma, quienes sinceramente no esperaban que su compañera tuviese que irse, algo que los llena de tristeza, pues son conscientes de que este era un sueño para ella y no quería irse de esta manera, dado que consideraba que la mejor forma era haciéndolo en el Box Negro.

Es por ello que Maargoth también envía unas palabras a los concursantes del Desafío The Box 2023, en las cuales afirma que tiene el corazón arrugado y comenta que su rodilla quedó bastante afectada, lo que hace que no pueda estar en condiciones de mantenerse en la Ciudad de las Cajas.

Por último, se confirma el regreso de Aleja, quien ahora hará parte de Gamma, y de Escudero, quien se reintegra a su equipo Omega.

