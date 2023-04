Saskya sufre una lesión en el Desafío The Box y Black reacciona a la defensiva: "haga show"

El Desafío de Sentencia, Premio y Castigo deja muchos momentos para analizar. Uno de ellos precisamente es al final de la prueba, cuando Gamma logra cruzar la línea de llegada, pues Saskya solicita rápidamente la ayuda de un paramédico debido a que siente que se lastimó uno de los hombros mientras sus compañeros hacían todo lo posible por ir lo más rápido que podían.

"No me quiero ir, no quisiera irme (...) Se me salió el brazo", menciona la joven mientras llora y sostiene su brazo en un cabestrillo. Kaboom inicialmente causa un poco de molestia en el grupo debido a que menciona que se le ve el brazo muy afectado; sin embargo Iván hace un gesto que indica de manera amigable que sienta más empatía por su compañera.

El problema se origina precisamente cuando los desafiantes de la casa naranja aseguran que durante el trayecto estaban pidiendo que bajaran la velocidad; sin embargo, muchos hicieron caso omiso a la situación. Black, por su parte, no evita demostrar el mal humor y emite un mensaje que deja a sus colegas bastante indispuestos.

"Por eso, les dije esperen. Avisé y avisé y seguían. Le digo lento, espere, hay que poner el pie firme", dice Mateus notablemente enojado porque sus compañeros lo ignoraron, a lo que Black contesta: "haga show ante cámara que está en vivo, haga show".



Andrea Serna habla del estado de salud de Saskya

La presentadora se reúne con los competidores no solo para dar a conocer los resultados de la prueba, sino también para revelar qué pasará con Saskya luego de haberse lastimado en el Box Amarillo, lo que despierta la preocupación de los demás Súper Humanos.

"Saskya, como vieron, presentó una molestia después de la prueba, así que está con el equipo médico, la están chequeando, le están haciendo algunos exámenes, yo les estaré informando apenas sepa algo", agrega en medio de la transmisión del capítulo para posteriormente felicitar a Beta por convertirse en el Mejor Equipo del Ciclo.



